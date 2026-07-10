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Лейбористы призвали Бернема смягчить миграционные реформы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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17:15 10.07.2026 (обновлено: 17:36 10.07.2026)
Лейбористы призвали Бернема смягчить миграционные реформы, пишут СМИ

Telegraph: лейбористы призвали Энди Бернема смягчить миграционные реформы

© AP Photo / Alastair GrantЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 80 членов парламента Великобритании от Лейбористской партии обратились к вероятному преемнику премьер-министра Энди Бернему с просьбой смягчить миграционные реформы.
  • Депутаты считают, что ужесточение условий для иммиграции и предоставления убежища приводит к потере поддержки прогрессивно настроенных избирателей.
  • В письме депутаты подвергли критике "враждебную риторику" министерства внутренних дел в отношении мигрантов и призвали проявить к ним больше сострадания.
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Около 80 членов парламента Великобритании от Лейбористской партии обратились в письме к вероятному преемнику действующего премьер-министра Кира Стармера Энди Бернему с просьбой смягчить миграционные реформы министра внутренних дел Шабаны Махмуд из-за боязни потерять поддержку прогрессивных избирателей, сообщает британская газета Telegraph.
"Около 80 депутатов от Лейбористской партии обратились к Энди Бернему, призывая его смягчить миграционные реформы, проводимые Шабаной Махмуд", - пишет газета.
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По мнению депутатов, ужесточение условий для иммиграции и предоставления убежища отталкивает прогрессивный электорат от Лейбористской партии.
"Мы тратим политический капитал, огромные ресурсы МВД и теряем прогрессивно настроенных избирателей из-за этой реформы", - приводит текст письма газета.
Как говорится в статье, в письме депутаты подвергли критике "враждебную риторику" министерства внутренних дел в отношении мигрантов, а также призвали проявить к ним больше сострадания.
В ноябре 2025 года Лондон принял ряд мер по ужесточению миграционной политики. Срок ожидания постоянного вида на жительство для беженцев был увеличен с пяти до 20 лет, а беженцам теперь нужно заново доказывать свой статус каждые 30 месяцев. Правительство также отменило финансовую поддержку для некоторых категорий лиц. На данный момент поддержка оказывается всем беженцам, которые иначе могут остаться без средств на существование. В рамках новых правил те, кто имеет право на работу, но отказывается от нее, не получат никакой поддержки.
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