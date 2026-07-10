Краткий пересказ от РИА ИИ Около 80 членов парламента Великобритании от Лейбористской партии обратились к вероятному преемнику премьер-министра Энди Бернему с просьбой смягчить миграционные реформы.

Депутаты считают, что ужесточение условий для иммиграции и предоставления убежища приводит к потере поддержки прогрессивно настроенных избирателей.

В письме депутаты подвергли критике "враждебную риторику" министерства внутренних дел в отношении мигрантов и призвали проявить к ним больше сострадания.

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Около 80 членов парламента Великобритании от Лейбористской партии обратились в письме к вероятному преемнику действующего премьер-министра Кира Стармера Энди Бернему с просьбой смягчить миграционные реформы министра внутренних дел Шабаны Махмуд из-за боязни потерять поддержку прогрессивных избирателей, сообщает британская газета Около 80 членов парламента Великобритании от Лейбористской партии обратились в письме к вероятному преемнику действующего премьер-министра Кира Стармера Энди Бернему с просьбой смягчить миграционные реформы министра внутренних дел Шабаны Махмуд из-за боязни потерять поддержку прогрессивных избирателей, сообщает британская газета Telegraph

"Около 80 депутатов от Лейбористской партии обратились к Энди Бернему, призывая его смягчить миграционные реформы, проводимые Шабаной Махмуд", - пишет газета.

По мнению депутатов, ужесточение условий для иммиграции и предоставления убежища отталкивает прогрессивный электорат от Лейбористской партии.

"Мы тратим политический капитал, огромные ресурсы МВД и теряем прогрессивно настроенных избирателей из-за этой реформы", - приводит текст письма газета.

Как говорится в статье, в письме депутаты подвергли критике "враждебную риторику" министерства внутренних дел в отношении мигрантов, а также призвали проявить к ним больше сострадания.