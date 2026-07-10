Украинцы участвуют в конфликтах против властей в Африке, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинцы принимают участие в большом количестве конфликтов против законных властей в Африке.

Он привел ситуацию в Демократической Республике Конго как пример, где законное правительство противостоит группировке М23, которую поддерживают зарубежные представители, в том числе украинцы.

БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Украинцы принимают участие в большом количестве конфликтов против законных властей в Африке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, и, главное, сделать неприятности для дружественных России стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.

В качестве примера Лавров привел ситуацию в Демократической Республике Конго, где, по его словам, законное правительство противостоит группировке М23, которую поддерживают зарубежные представители, в том числе украинцы.