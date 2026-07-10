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Украинцы участвуют в конфликтах против властей в Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 10.07.2026
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19:38 10.07.2026
Украинцы участвуют в конфликтах против властей в Африке, заявил Лавров

Лавров: Украина участвует во многих конфликтах против законных властей в Африке

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинцы принимают участие в большом количестве конфликтов против законных властей в Африке.
  • Он привел ситуацию в Демократической Республике Конго как пример, где законное правительство противостоит группировке М23, которую поддерживают зарубежные представители, в том числе украинцы.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Украинцы принимают участие в большом количестве конфликтов против законных властей в Африке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на Африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, и, главное, сделать неприятности для дружественных России стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.
В качестве примера Лавров привел ситуацию в Демократической Республике Конго, где, по его словам, законное правительство противостоит группировке М23, которую поддерживают зарубежные представители, в том числе украинцы.
Бурунди станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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9 июля, 19:37
 
В миреРоссияБурундиАфрикаСергей ЛавровУкраина
 
 
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