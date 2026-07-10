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В Британии запаниковали после жесткого предупреждения Лаврова - РИА Новости, 10.07.2026
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18:39 10.07.2026 (обновлено: 18:45 10.07.2026)
В Британии запаниковали после жесткого предупреждения Лаврова

Фергюсон: слова Лаврова о переговорах говорят о глубоком расколе с Западом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о диалоге по Украине показали глубину раскола между Москвой и западными лидерами, считает британский политик и журналист Джим Фергюсон.
  • Он заявил, что эти замечания вызывают новые вопросы о том, возможны ли в настоящее время конструктивные переговоры.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах по Украине показали глубину раскола между Москвой и западными лидерами, считает британский политик и журналист Джим Фергюсон.
Глава МИД накануне заявил, что Россия больше не будет верить, что западные страны действительно хотят вести диалог по украинскому кризису. Он подчеркнул, что "запас доброго отношения и надежд" исчерпан.
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"Эти замечания подчеркивают углубляющийся дипломатический раскол между Россией и Западом и вызывают новые вопросы о том, возможны ли в настоящее время конструктивные переговоры", — написал Фергюсон в соцсети X.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу на Даунинг-стрит. По ее итогам они призвали Россию согласиться на прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров линию соприкосновения. Среди условий также были указаны компенсация Киеву ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
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