В Британии запаниковали после жесткого предупреждения Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о диалоге по Украине показали глубину раскола между Москвой и западными лидерами, считает британский политик и журналист Джим Фергюсон.
- Он заявил, что эти замечания вызывают новые вопросы о том, возможны ли в настоящее время конструктивные переговоры.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах по Украине показали глубину раскола между Москвой и западными лидерами, считает британский политик и журналист Джим Фергюсон.
Глава МИД накануне заявил, что Россия больше не будет верить, что западные страны действительно хотят вести диалог по украинскому кризису. Он подчеркнул, что "запас доброго отношения и надежд" исчерпан.
"Эти замечания подчеркивают углубляющийся дипломатический раскол между Россией и Западом и вызывают новые вопросы о том, возможны ли в настоящее время конструктивные переговоры", — написал Фергюсон в соцсети X.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу на Даунинг-стрит. По ее итогам они призвали Россию согласиться на прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров линию соприкосновения. Среди условий также были указаны компенсация Киеву ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.