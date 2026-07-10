Президент Бурунди примет участие в третьем саммите Россия – Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия — Африка.
- Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве в октябре, заявил глава МИД страны Эдуард Бизиманы.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
"Президент (Бурунди - ред.) позитивно отреагировал на приглашение, он будет участвовать в данном мероприятии (третьем саммите Россия-Африка - ред.)", - сказал министр на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.