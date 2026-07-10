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Президент Бурунди примет участие в третьем саммите Россия – Африка - РИА Новости, 10.07.2026
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18:30 10.07.2026 (обновлено: 18:33 10.07.2026)
Президент Бурунди примет участие в третьем саммите Россия – Африка

Лавров: Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия – Африка

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия — Африка.
  • Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве в октябре, заявил глава МИД страны Эдуард Бизиманы.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
"Президент (Бурунди - ред.) позитивно отреагировал на приглашение, он будет участвовать в данном мероприятии (третьем саммите Россия-Африка - ред.)", - сказал министр на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Президент Мозамбика Даниэль Шапу - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Президент Мозамбика примет участие в третьем саммите Россия – Африка
9 июля, 19:32
 
БурундиРоссияАфрикаСергей ЛавровМосква
 
 
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