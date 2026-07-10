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Лавров прибыл с визитом в Бурунди - РИА Новости, 10.07.2026
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15:01 10.07.2026 (обновлено: 15:04 10.07.2026)
Лавров прибыл с визитом в Бурунди

Лавров в ходе турне по Африке прибыл с визитом в Бурунди

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди.
  • Одной из ключевых тем для обсуждения станет сотрудничество России и Бурунди в сфере мирного атома, включая возможные проекты с "Росатомом".
  • В ходе визита могут обсуждаться темы гуманитарного сотрудничества и подготовка бурундийских специалистов в России, а также третий саммит Россия — Африка, который пройдет в октябре в Москве.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди, передает корреспондент РИА Новости.
Бурунди станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.
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Как ожидается, министр проведет ряд встреч с руководством страны в пятницу, в частности со своим бурундийским коллегой Эдуардом Бизиманой. Последний раз они встречались на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в декабре 2025 года.
Одной из ключевых тем для обсуждения в ходе визита Лаврова в страну, скорее всего, станет сотрудничество России и Бурунди в сфере мирного атома. Как заявил РИА Новости глава МИД африканской страны, процесс по ряду соглашений между Бурунди и госкорпорацией "Росатом" продвигается, но переговоры требуют времени на административном и законодательном уровнях. Кроме того, по словам главы ведомства, можно было бы рассмотреть строительство плотин и тепловых электростанций.
Стороны также могут затронуть и тему гуманитарного сотрудничества: с 1964 года в России было подготовлено более 5 тысяч бурундийских специалистов.
Еще одной темой для обсуждений в ходе визита Лаврова в Бужумбуру может стать третий саммит Россия-Африка, который пройдет в октябре в Москве.
Бурунди - небольшое государство в Восточной Африке, граничащее с Танзанией, Руандой и Демократической Республикой Конго. Бужумбура была столицей страны с 1962 по 2019 годы. Сейчас столицей Бурунди является город Гитега, но Бужумбура остается экономическим центром государства. Предыдущий и первый визит министра в Бурунди состоялся в 2023 году.
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