Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди.

Одной из ключевых тем для обсуждения станет сотрудничество России и Бурунди в сфере мирного атома, включая возможные проекты с "Росатомом".

В ходе визита могут обсуждаться темы гуманитарного сотрудничества и подготовка бурундийских специалистов в России, а также третий саммит Россия — Африка, который пройдет в октябре в Москве.

БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди, передает корреспондент РИА Новости.

Бурунди станет последней остановкой в африканском турне министра на этой неделе. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.

Как ожидается, министр проведет ряд встреч с руководством страны в пятницу, в частности со своим бурундийским коллегой Эдуардом Бизиманой. Последний раз они встречались на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в декабре 2025 года.

Одной из ключевых тем для обсуждения в ходе визита Лаврова в страну, скорее всего, станет сотрудничество России и Бурунди в сфере мирного атома. Как заявил РИА Новости глава МИД африканской страны, процесс по ряду соглашений между Бурунди и госкорпорацией "Росатом" продвигается, но переговоры требуют времени на административном и законодательном уровнях. Кроме того, по словам главы ведомства, можно было бы рассмотреть строительство плотин и тепловых электростанций.

Стороны также могут затронуть и тему гуманитарного сотрудничества: с 1964 года в России было подготовлено более 5 тысяч бурундийских специалистов.

Еще одной темой для обсуждений в ходе визита Лаврова в Бужумбуру может стать третий саммит Россия-Африка, который пройдет в октябре в Москве.