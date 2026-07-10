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Лантратова назвала обвинения Украины в адрес России фейком - РИА Новости, 10.07.2026
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18:57 10.07.2026
Лантратова назвала обвинения Украины в адрес России фейком

Лантратова назвала фейком обвинения России в ударе по Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала фейком обвинения Украины в адрес России о якобы причастности к удару по Киево-Печерской лавре.
  • В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военного значения в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
  • По данным Минобороны РФ, Успенский собор Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, принадлежащей украинским силам ПВО.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала фейком обвинения Украины в адрес России о якобы причастности к удару по Киево-Печерской лавре.
Федеральный омбудсмен, выступая на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области", отметила, что Украина нарушает международное гуманитарное право. В частности, речь идет о 53 статье дополнительного протокола Женевской конвенции, которая запрещает любые враждебные действия против исторических памятников, произведений искусства и мест отправления культа, составляющих культурное и духовное наследие народов.
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"Но что же мы видим в реальности? В июне этого года на Украине ракеты Patriot, возможно, из-за истекшего срока годности, нанесли удар по Киево-Печерской лавре… При этом украинская сторона тут же обвиняет нас в нанесенном ударе. Но это же неправда, это же фейк, есть же прямые доказательства", - сказала Лантратова.
В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военного значения в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В ходе атаки, по данным Минобороны РФ, все назначенные цели были поражены.
Однако пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, который не был целью российских военных. В МО РФ заявили, что по подтвержденным данным, собор был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, которая принадлежит украинским силам ПВО. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности. Это могло спровоцировать сбой системы, в результате которого ракета отклонилась от курса и ударила по собору.
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