В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военного значения в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В ходе атаки, по данным Минобороны РФ, все назначенные цели были поражены.

Однако пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, который не был целью российских военных. В МО РФ заявили, что по подтвержденным данным, собор был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, которая принадлежит украинским силам ПВО. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности. Это могло спровоцировать сбой системы, в результате которого ракета отклонилась от курса и ударила по собору.