Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила о пытках российских военнопленных и мирных граждан со стороны ВСУ.

Пытки включают использование клейма в форме трезубца, сверл и кандалов, что нарушает Всеобщую декларацию прав человека.

У института уполномоченного по правам человека в России есть доказательства систематического применения пыток украинскими военными.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, как ВСУ пытают российских военнопленных и мирных граждан, используя клеймо, сверла и кандалы.

Федеральный омбудсмен, выступая на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области", подчеркнула, что ВСУ нарушают Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генассамблеей ООН в 1948 году. Ее положения запрещают пытки, бесчеловечное или уничтожающее достоинство обращение и наказание.

По словам Лантратовой, у института уполномоченного по правам человека в РФ есть доказательства того, как в ВСУ систематически подвергают людей пыткам. В частности, омбудсмен рассказала про использование украинскими военными клейма в форме трезубца, которым в Курской области пытали мирных граждан.

"Они использовали, выжигали на теле наших граждан это клеймо. Так вот это воспроизведение практик времен Великой Отечественной войны, когда нацистские преступники пытали наших советских солдат. Это идеология и методы фашизма", - сказала Лантратова.

Кроме того, ВСУ помимо клейма, пытают людей сверлами. По словам омбудсмена, одна женщина рассказывала, как ее избивали сверлом, а потом обливали ледяной водой и заставляли подниматься снова. После плена она еще долго училась ходить.