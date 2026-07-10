Лантратова направит в ООН данные о расследовании удара ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направит в ООН информацию о результатах расследования удара ВСУ по Старобельску.
- Аппарат федерального омбудсмена на системной основе фиксирует и собирает доказательства преступлений киевского режима.
- Материалы о нарушениях Украиной международного гуманитарного права направляются в правозащитные структуры, в том числе в ООН и ОБСЕ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обязательно направит в ООН информацию о результатах расследования удара ВСУ по Старобельску.
Федеральный омбудсмен, выступая на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области", отметила, что ее аппарат на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима. Материалы о нарушениях Украиной международного гуманитарного права направляются в правозащитные структуры, в том числе в ООН и ОБСЕ.
"Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. В управлении Верховного комиссара ООН попросили нас предоставить информацию о результатах расследования, о данных пострадавших и о руководстве образовательного учреждения. Мы обязательно в ближайшее время такой ответ предоставим", - сказала Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.