Лантратова направит в ООН данные о расследовании удара ВСУ по Старобельску

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обязательно направит в ООН информацию о результатах расследования удара ВСУ по Старобельску.

"Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. В управлении Верховного комиссара ООН попросили нас предоставить информацию о результатах расследования, о данных пострадавших и о руководстве образовательного учреждения. Мы обязательно в ближайшее время такой ответ предоставим", - сказала Лантратова.