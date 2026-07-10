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Киев регулярно нарушает нормы международного права, заявила Лантратова - РИА Новости, 10.07.2026
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16:34 10.07.2026 (обновлено: 16:52 10.07.2026)
Киев регулярно нарушает нормы международного права, заявила Лантратова

Лантратова: киевский режим регулярно нарушает базовые нормы международного права

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что киевский режим регулярно нарушает базовые нормы международного права.
  • Лантратова выступила на международном онлайн-телемосте «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим регулярно нарушает базовые нормы международного права, РФ важно показать это всему миру, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Лантратова в пятницу приняла выступила на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
"Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям: к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
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