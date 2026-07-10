Лантратова высказалась об атаках ВСУ на машины скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в Яна Лантратова назвала военное преступление обстрел автомобиля скорой помощи.
- В результате атаки погибла женщина-фельдшер, водитель сильно пострадал и находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об атаках ВСУ на машины скорой помощи, заявила, что обстрелам медиков нет и не может быть оправдания, это военное преступление.
Лантратова в пятницу приняла выступила на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
"В результате террористической атаки на автомобиль скорой помощи погибла женщина, фельдшер, сильно пострадал водитель, он находится в тяжелом состоянии. Обстрелу медиков нет и не может быть никакого оправдания. Это очевидное военное преступление", - сказала Лантратова.