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Лантратова высказалась об атаках ВСУ на машины скорой - РИА Новости, 10.07.2026
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16:47 10.07.2026 (обновлено: 17:08 10.07.2026)
Лантратова высказалась об атаках ВСУ на машины скорой

Лантратова об атаках ВСУ: обстрелам медиков не может быть оправдания

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в Яна Лантратова назвала военное преступление обстрел автомобиля скорой помощи.
  • В результате атаки погибла женщина-фельдшер, водитель сильно пострадал и находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об атаках ВСУ на машины скорой помощи, заявила, что обстрелам медиков нет и не может быть оправдания, это военное преступление.
Лантратова в пятницу приняла выступила на международном онлайн-телемосте "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
"В результате террористической атаки на автомобиль скорой помощи погибла женщина, фельдшер, сильно пострадал водитель, он находится в тяжелом состоянии. Обстрелу медиков нет и не может быть никакого оправдания. Это очевидное военное преступление", - сказала Лантратова.
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