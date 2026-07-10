Лантратова помогла маме с дочерью уехать из-под обстрелов в ЛНР

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла маме-одиночке и ее дочери с инвалидностью, жившим под обстрелами в ЛНР, покинуть регион и получить медицинскую помощь.