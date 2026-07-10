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Лантратова помогла маме с дочерью уехать из-под обстрелов в ЛНР - РИА Новости, 10.07.2026
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10:33 10.07.2026
Лантратова помогла маме с дочерью уехать из-под обстрелов в ЛНР

Лантратова помогла маме с дочерью уехать из ЛНР и получить медпомощь

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла маме-одиночке и ее дочери с инвалидностью покинуть ЛНР и получить медицинскую помощь в Москве.
  • Институт уполномоченного в РФ старается получать полную информацию о людях, которые нуждаются в помощи, и оказывать им поддержку.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла маме-одиночке и ее дочери с инвалидностью, жившим под обстрелами в ЛНР, покинуть регион и получить медицинскую помощь.
Федеральный омбудсмен отметила, что институт уполномоченного в РФ всегда старается получать полную информацию о людях, которые нуждаются в помощи, и оказывать поддержку им.
"Недавно мы вывезли семью из ЛНР - мама и у нее дочка. Мать-одиночка, а девочка с тяжелой формой инвалидности. И мама переживала не только за развитие ребенка, но и за то, что она живет постоянно под обстрелами, под взрывами снарядов, под атаками беспилотников. Мама просто не знала, что делать. И вот сейчас мы ее привезли в Москву, они проходят лечение, реабилитацию, помогаем, поддерживаем. Сейчас я буду с ними встречаться", - рассказала Лантратова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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