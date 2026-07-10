У побережья южных Курил произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане в ночь на 10 июля.
- Эпицентр землетрясения находился в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 20 километров.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на пятницу вблизи побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 10 июля. Его эпицентр располагался в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 20 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение силой до трех баллов ощутили на Шикотане, тревога цунами не объявлялась.
У побережья северных Курил произошло землетрясение
7 июня, 22:22