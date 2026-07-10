Урожай кукурузы во Франции упал до минимума за 15 лет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ По данным FranceAgriMer, 47% посевов кукурузы во Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии на неделе, завершившейся 6 июля.

Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 47% посевов кукурузы Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии за неделю, которая завершилась 6 июля, следует из данных национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer.

Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года, отмечает агентство Рейтер.

Согласно официальным данным, неделей ранее значение составляло 57%, а годом ранее находилось на отметке в 75%.

Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, сильнее всего пострадали Испания , Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству страны.