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Урожай кукурузы во Франции упал до минимума за 15 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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14:29 10.07.2026
Урожай кукурузы во Франции упал до минимума за 15 лет, пишут СМИ

Рейтр: урожай кукурузы Франции упал за неделю до минимума за 15 лет

© РИА Новости / Юрий Куйдин | Перейти в медиабанкКукуруза
Кукуруза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Кукуруза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным FranceAgriMer, 47% посевов кукурузы во Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии на неделе, завершившейся 6 июля.
  • Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 47% посевов кукурузы Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии за неделю, которая завершилась 6 июля, следует из данных национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer.
Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года, отмечает агентство Рейтер.
Согласно официальным данным, неделей ранее значение составляло 57%, а годом ранее находилось на отметке в 75%.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству страны.
Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.
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