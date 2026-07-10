Урожай кукурузы во Франции упал до минимума за 15 лет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным FranceAgriMer, 47% посевов кукурузы во Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии на неделе, завершившейся 6 июля.
- Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 47% посевов кукурузы Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии за неделю, которая завершилась 6 июля, следует из данных национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer.
Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года, отмечает агентство Рейтер.
Согласно официальным данным, неделей ранее значение составляло 57%, а годом ранее находилось на отметке в 75%.
Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.