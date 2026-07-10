Пожар на складе с макулатурой в Красноярске

Пожар на складе с макулатурой в Красноярске

© Соцсети Пожар на складе с макулатурой в Красноярске

В Красноярске пожар на складе локализовали на площади 900 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске пожар на складе с макулатурой локализован на площади 900 квадратных метров.

Сведений о пострадавший не поступало.

К тушению привлечены 33 человека личного состава и девять единиц техники.

КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Пожар на складе с макулатурой в Красноярске локализован на площади 900 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по Красноярскому краю.

Ранее ведомство информировало, что сообщение о пожаре поступило в 15.40 (11.40 мск), сведений о пострадавших не поступало.

"Пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении