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В Красноярске пожар на складе локализовали на площади 900 квадратных метров - РИА Новости, 10.07.2026
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14:36 10.07.2026
В Красноярске пожар на складе локализовали на площади 900 квадратных метров

В Красноярске пожар на складе с макулатурой локализовали на 900 квадратах

© СоцсетиПожар на складе с макулатурой в Красноярске
Пожар на складе с макулатурой в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Соцсети
Пожар на складе с макулатурой в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске пожар на складе с макулатурой локализован на площади 900 квадратных метров.
  • Сведений о пострадавший не поступало.
  • К тушению привлечены 33 человека личного состава и девять единиц техники.
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Пожар на складе с макулатурой в Красноярске локализован на площади 900 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по Красноярскому краю.
Ранее ведомство информировало, что сообщение о пожаре поступило в 15.40 (11.40 мск), сведений о пострадавших не поступало.
"Пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 33 человека личного состава и девять единиц техники.
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