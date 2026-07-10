В Красноярске хирурги спасли мужчину, упавшего на стул

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина упал на деревянный стул, который сломался, и ножка стула пробила переднюю брюшную стенку, проникла в живот и повредила позвоночник.

Хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи заменили два поврежденных позвонка на импланты.

Пациент провел в больнице две недели, после чего был выписан на реабилитацию, которая займет несколько месяцев.

КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) заменили на импланты два позвонка мужчине, которому при падении ножка стула прошла через живот и повредила позвоночник, оказавшись в критической близости от спинного мозга, сообщает пресс-служба медучреждения.

По ее данным, мужчина встал на деревянный стул, который под ним сломался. При падении ножка стула пробила переднюю брюшную стенку и проникла в живот вплоть до позвоночника. В районной больнице ему провели экстренную операцию, устранив повреждение кишечника и удалив обломок ножки стула.

В медучреждении отметили, что из-за не утихающих болей пострадавший обратился в БСМПв Красноярске. Там ему провели обследование, благодаря которому обнаружили инородное тело, затем сделали операцию.

"Поразительным оказалось то, что это был фрагмент деревянной ножки стула. Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко - всего в полутора сантиметрах. Поврежденные позвонки, утратившие опорную функцию, нами были заменены на импланты", - приводятся в сообщении слова оперировавшего мужчину нейрохирурга Дмитрия Хозеева.