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В Красноярске хирурги спасли мужчину, упавшего на стул - РИА Новости, 10.07.2026
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11:51 10.07.2026 (обновлено: 12:19 10.07.2026)
В Красноярске хирурги спасли мужчину, упавшего на стул

В Красноярске врачи заменили на импланты два позвонка мужчине, упавшему на стул

© Фото : Красноярская БСМП им. Н.С.Карповича/ВКонтактеУдаленная ножка стула, которая повредила позвоночник мужчине при падении
Удаленная ножка стула, которая повредила позвоночник мужчине при падении - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Красноярская БСМП им. Н.С.Карповича/ВКонтакте
Удаленная ножка стула, которая повредила позвоночник мужчине при падении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина упал на деревянный стул, который сломался, и ножка стула пробила переднюю брюшную стенку, проникла в живот и повредила позвоночник.
  • Хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи заменили два поврежденных позвонка на импланты.
  • Пациент провел в больнице две недели, после чего был выписан на реабилитацию, которая займет несколько месяцев.
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) заменили на импланты два позвонка мужчине, которому при падении ножка стула прошла через живот и повредила позвоночник, оказавшись в критической близости от спинного мозга, сообщает пресс-служба медучреждения.
По ее данным, мужчина встал на деревянный стул, который под ним сломался. При падении ножка стула пробила переднюю брюшную стенку и проникла в живот вплоть до позвоночника. В районной больнице ему провели экстренную операцию, устранив повреждение кишечника и удалив обломок ножки стула.
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В медучреждении отметили, что из-за не утихающих болей пострадавший обратился в БСМПв Красноярске. Там ему провели обследование, благодаря которому обнаружили инородное тело, затем сделали операцию.
"Поразительным оказалось то, что это был фрагмент деревянной ножки стула. Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко - всего в полутора сантиметрах. Поврежденные позвонки, утратившие опорную функцию, нами были заменены на импланты", - приводятся в сообщении слова оперировавшего мужчину нейрохирурга Дмитрия Хозеева.
Пациент провел в больнице две недели, после выписки он находится на этапе реабилитации, которая займет несколько месяцев, после чего мужчина сможет вернуться к полноценной жизни, рассказали в пресс-службе.
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