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В Красногорске, предварительно, никто не пострадал при пожаре в ТЦ - РИА Новости, 10.07.2026
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21:06 10.07.2026
В Красногорске, предварительно, никто не пострадал при пожаре в ТЦ

В Красногорске, предварительно, никто не пострадал при пожаре в торговом центре

© РИА НовостиПожар в торговом центре в подмосковном Красногорске
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красногорске произошел пожар в торговом центре, открытое горение ликвидировано.
  • По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
  • Прокуратура будет контролировать установление обстоятельств произошедшего, предварительная версия — нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, нет, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, сообщила прокуратура Московской области.
Вечером в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что спасатели тушат пожар в торговом центре в Красногорске, позже в региональном главке МЧС России рассказали, что открытое горение ликвидировано.
"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, в настоящий момент идет тушение пожара", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
После ликвидации пожара Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.
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ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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