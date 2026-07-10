В Красногорске, предварительно, никто не пострадал при пожаре в ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красногорске произошел пожар в торговом центре, открытое горение ликвидировано.
- По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
- Прокуратура будет контролировать установление обстоятельств произошедшего, предварительная версия — нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, нет, прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, сообщила прокуратура Московской области.
Вечером в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что спасатели тушат пожар в торговом центре в Красногорске, позже в региональном главке МЧС России рассказали, что открытое горение ликвидировано.
"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, в настоящий момент идет тушение пожара", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
После ликвидации пожара Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ.