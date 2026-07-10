В Красногорске ликвидировали открытое горение в торговом центре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре в Красногорске ликвидировали открытое горение.
- Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, эвакуировано 340 человек, информации о пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре в подмосковном Красногорске, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что спасатели тушат пожар в торговом центре в Красногорске, позже главк указывал, что горит кровля на площади 200 "квадратов".
"В 20.24 локализация на площади 1000 квадратных метров. В 20.25 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что эвакуировано 340 человек, информация о пострадавших не поступала.
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