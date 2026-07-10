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В Красногорске ликвидировали открытое горение в торговом центре - РИА Новости, 10.07.2026
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20:44 10.07.2026 (обновлено: 20:57 10.07.2026)
В Красногорске ликвидировали открытое горение в торговом центре

В подмосковном Красногорске ликвидировали открытое горение в торговом центре

© РИА НовостиПожар в торговом центре в подмосковном Красногорске
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре в Красногорске ликвидировали открытое горение.
  • Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, эвакуировано 340 человек, информации о пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре в подмосковном Красногорске, площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что спасатели тушат пожар в торговом центре в Красногорске, позже главк указывал, что горит кровля на площади 200 "квадратов".
"В 20.24 локализация на площади 1000 квадратных метров. В 20.25 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что эвакуировано 340 человек, информация о пострадавших не поступала.
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ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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