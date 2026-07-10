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В Красногорске кровля торгового центра горит на площади 200 "квадратов" - РИА Новости, 10.07.2026
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20:27 10.07.2026 (обновлено: 21:45 10.07.2026)
В Красногорске кровля торгового центра горит на площади 200 "квадратов"

В Красногорске кровля горит на площади 200 квадратных метров в торговом центре

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в торговом центре в подмосковном Красногорске
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре в подмосковном Красногорске горит кровля на площади 200 квадратных метров.
  • В тушении пожара участвуют 41 человек и 14 единиц техники.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кровля горит на площади 200 квадратных метров в торговом центре в подмосковном Красногорске, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по области сообщили, что спасатели тушат пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске.
"В 19:28 от очевидца на пульт ЦППС Красногорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в торгового-складском здании по адресу: бульвар Красногорский, дом 4, строение 1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается густой черный дым, происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров", — говорится в релизе ведомства.
Уточняется, что к тушению пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники.
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ПроисшествияКрасногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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