В Красногорске кровля торгового центра горит на площади 200 "квадратов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре в подмосковном Красногорске горит кровля на площади 200 квадратных метров.
- В тушении пожара участвуют 41 человек и 14 единиц техники.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кровля горит на площади 200 квадратных метров в торговом центре в подмосковном Красногорске, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по области сообщили, что спасатели тушат пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске.
"В 19:28 от очевидца на пульт ЦППС Красногорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в торгового-складском здании по адресу: бульвар Красногорский, дом 4, строение 1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается густой черный дым, происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров", — говорится в релизе ведомства.
Уточняется, что к тушению пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники.
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