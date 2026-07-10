В Красногорске кровля торгового центра горит на площади 200 "квадратов"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кровля горит на площади 200 квадратных метров в торговом центре в подмосковном Красногорске, сообщает региональный главк МЧС России.

"В 19:28 от очевидца на пульт ЦППС Красногорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в торгового-складском здании по адресу: бульвар Красногорский, дом 4, строение 1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается густой черный дым, происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров", — говорится в релизе ведомства.