В Красногорске вспыхнул пожар в торговом центре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городском округе Красногорск произошел пожар в торгово-складском здании.
- К тушению пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники, в том числе 18 человек и шесть единиц техники от МЧС.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
По данным главка, сообщение о пожаре поступило вечером в пятницу.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, б-р Красногорский дом 4 строение 1, ТЦ, Торгово-складское здание 100х30", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что к тушению привлечены 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и шесть единиц техники.
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