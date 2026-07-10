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В Красногорске вспыхнул пожар в торговом центре - РИА Новости, 10.07.2026
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20:23 10.07.2026 (обновлено: 20:27 10.07.2026)
В Красногорске вспыхнул пожар в торговом центре

В Красногорске спасатели тушат пожар в торговом центре

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в торговом центре в подмосковном Красногорске. 10 июля 2026
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городском округе Красногорск произошел пожар в торгово-складском здании.
  • К тушению пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники, в том числе 18 человек и шесть единиц техники от МЧС.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в торговом центре в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
По данным главка, сообщение о пожаре поступило вечером в пятницу.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, б-р Красногорский дом 4 строение 1, ТЦ, Торгово-складское здание 100х30", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что к тушению привлечены 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и шесть единиц техники.
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ПроисшествияКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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