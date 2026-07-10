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Навигацию и поставки ГСМ обсудили на заседании морского совета в Дудинке - РИА Новости, 10.07.2026
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16:20 10.07.2026 (обновлено: 16:30 10.07.2026)
Навигацию и поставки ГСМ обсудили на заседании морского совета в Дудинке

Глава Красноярского края Котюков провел первое заседание морского совета

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
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Красноярск, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел в Дудинке первое заседание регионального морского совета, где обсуждались выполнение планов навигационного сезона и поставки топлива на север региона, сообщает пресс-служба главы региона.
По информации пресс-службы, морской совет Красноярского края – новый координационный орган, в число задач которого входят развитие судоходства в акватории Северного морского пути, формирование промышленной и научной базы арктических территорий, защита природной среды арктических акваторий, развитие туристического потенциала Арктики.
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"Ключевыми вопросами повестки первого заседания морского совета стали выполнение планов навигационного сезона, поставки топливно-энергетических ресурсов и развитие портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Котюков, слова которого приводятся в сообщении, обратил внимание, что регион имеет мощный транспортный потенциал. Он расположен в центре Севморпути, а Енисей и его притоки связывают отдаленные территории с материком.
"Чтобы усилить возможности Трансарктического транспортного коридора, нам важно укреплять внутреннее судоходство: модернизировать портовую инфраструктуру, обновлять флот, по максимуму использовать потенциал наших рек для формирования грузопотоков. Это стратегический приоритет", – цитирует пресс-служба губернатора.
Участник заседания отметили, что навигация проходит в штатном режиме: суда готовы к работе, грузоперевозки ведутся по графику. В 2026 году в рамках северного завоза предстоит доставить около 196 тысяч тонн топлива и ГСМ, более 42% от этого объема уже перевезено.
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Алексей Членов доложил, что в большинстве отдаленных поселков северный завоз уже завершен.
Отдельно рассмотрели вопрос развития причальной инфраструктуры Дудинки.
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Красноярский крайДудинкаКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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