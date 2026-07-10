Ульянов рассказал, когда могут продолжиться консультации России и МАГАТЭ

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия и Международное агентство по атомной энергии, вероятно, продолжат контакты по ситуации вокруг ЗАЭС на следующей неделе для согласования практических шагов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Чуть ли не впервые начали обсуждать практические шаги, пытаться согласовать, и эта работа будет продолжена. Сходу согласовать чувствительные вопросы невозможно, но обозначено обоюдное намерение, и будут продолжены контакты уже в период на следующей неделе, я надеюсь", - сказал Ульянов журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ.