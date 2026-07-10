Рейтинг@Mail.ru
Ульянов рассказал, когда могут продолжиться консультации России и МАГАТЭ - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 10.07.2026
Ульянов рассказал, когда могут продолжиться консультации России и МАГАТЭ

Ульянов: РФ и МАГАТЭ могут продолжить консультации по ЗАЭС на следующей неделе

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Международное агентство по атомной энергии провели консультации по ситуации вокруг Запорожской АЭС в Калининграде.
  • Стороны могут продолжить контакты на следующей неделе для согласования практических шагов, сообщил Михаил Ульянов.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Россия и Международное агентство по атомной энергии, вероятно, продолжат контакты по ситуации вокруг ЗАЭС на следующей неделе для согласования практических шагов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Консультации сторон прошли в пятницу в Калининграде. Разговор касался ситуации вокруг Запорожской АЭС, в частности, реакции со стороны МАГАТЭ на происходящие там инциденты из-за атак ВСУ.
"Чуть ли не впервые начали обсуждать практические шаги, пытаться согласовать, и эта работа будет продолжена. Сходу согласовать чувствительные вопросы невозможно, но обозначено обоюдное намерение, и будут продолжены контакты уже в период на следующей неделе, я надеюсь", - сказал Ульянов журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси
Вчера, 15:25
 
РоссияВенаКалининградМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала