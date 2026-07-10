Киев пытается усилить террор против мирного населения России, заявили в МИД

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу "эффективность" применения их оружия, сообщает МИД РФ.

Там отмечается, что все те, кто оказывает помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны.