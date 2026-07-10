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Киев пытается усилить террор против мирного населения России, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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00:25 10.07.2026 (обновлено: 01:10 10.07.2026)
Киев пытается усилить террор против мирного населения России, заявили в МИД

Захарова: Киев хочет показать эффективность западного оружия, усиливая террор

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ утверждает, что режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России.
  • По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это делается для демонстрации «эффективности» применения оружия, поставляемого Западом.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу "эффективность" применения их оружия, сообщает МИД РФ.
"Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, чтобы продемонстрировать западным кураторам "эффективность" применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине, а, по сути, переложить на них ответственность за свои преступления", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Там отмечается, что все те, кто оказывает помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны.
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