Сорок пять компаний представили продукцию в "Дне поля" в Рязанской области

"В Кораблинском округе прошла агропромышленная выставка-форум "День поля Рязанской области". В этом году она проходит уже в десятый раз. 45 компаний представили современную сельхозтехнику, оборудование для животноводства, семена, удобрения, средства защиты растений и новые разработки отечественных селекционеров", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что в регионе в прошлом году собрали рекордные за всю историю региона 3,1 миллиона тонн зерна и 680 тысяч тонн масличных культур. Уже 12 лет подряд в регионе растет производство продукции животноводства, по итогам прошлого года достигнут максимальный за 30 лет объем производства молока и мяса, а также рекордное производство куриных яиц.