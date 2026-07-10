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Сорок пять компаний представили продукцию в "Дне поля" в Рязанской области - РИА Новости, 10.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
21:40 10.07.2026 (обновлено: 21:41 10.07.2026)
Сорок пять компаний представили продукцию в "Дне поля" в Рязанской области

В Рязанской области 45 компаний представили продукцию на выставке "День поля"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. В Рязанской области на выставке-форуме "День поля" 45 компаний представили современную сельхозтехнику, семена, удобрения и новые разработки селекционеров, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"В Кораблинском округе прошла агропромышленная выставка-форум "День поля Рязанской области". В этом году она проходит уже в десятый раз. 45 компаний представили современную сельхозтехнику, оборудование для животноводства, семена, удобрения, средства защиты растений и новые разработки отечественных селекционеров", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что в регионе в прошлом году собрали рекордные за всю историю региона 3,1 миллиона тонн зерна и 680 тысяч тонн масличных культур. Уже 12 лет подряд в регионе растет производство продукции животноводства, по итогам прошлого года достигнут максимальный за 30 лет объем производства молока и мяса, а также рекордное производство куриных яиц.
Глава региона добавил, что в рамках мероприятия вручил награды работникам агропромышленного комплекса.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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