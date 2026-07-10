Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 866 тысяч жителей ЮФО

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Качество коммунальных услуг по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" улучшилось для более чем 866 тысяч жителей Южного федерального округа России, говорится в сообщении Фонда развития территории.

"Благодаря системной работе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Южном федеральном округе с 2025 года построено и реконструировано 111 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество коммунальных услуг для 866,2 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Он отметил, что благодаря нацпроекту в России за полтора года появилось более 1,5 тысяч объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения. Кроме того, удалось улучшить качество услуг для свыше 8 миллионов жителей. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году планируется улучшить жилищно-коммунальные услуги для 20 миллионов граждан, сейчас в стране движутся к этой цели.

В рамках проекта в Крыму провели капремонт водовода в Евпатории для 111 тысячи жителей. Помимо этого, в Калмыкии возвели водовод "Верхний Яшкуль – Элиста" для 103,5 тысяч человек, а в Волжском Волгоградской области построили три объекта сетей водоснабжения и водоотведения для подключения новой застройки, добавляется в пресс-релизе.

Кроме того, по проекту "Инфраструктура для жизни" разработали и актуализировали комплексные планы, куда вошли более 50 тысяч мероприятий по обновлению свыше 18 тысяч объектов ЖКХ и порядка 140 тысяч километров инженерных сетей.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры в ЮФО проводится в том числе за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния и средств федерального бюджета. По двум программам с 2022 года в округе ввели в эксплуатацию 131 объект, в том числе 186,4 километра коммунальных сетей.