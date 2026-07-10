Кардиолог подсказала, как снизить вред кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молоко снижает агрессивное влияние кофе на сосуды, рассказала кардиолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.
- Для здоровых людей безопасная доза кофе составляет две-три чашки в день, а гипертоникам рекомендуется ограничиться одной чашкой умеренной крепости при стабильном давлении.
- Сочетание кофеина с курением на фоне стресса или недосыпа опасно, так как это может привести к резкому подъему давления и тахикардии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Молоко снижает агрессивное влияние кофе на сосуды, рассказала кардиолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.
"Если утром показатели немного повышены, а днем снижаются до нормы, то употребление бодрящего напитка можно просто перенести на дневное время. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды", - сказала Байдина в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, для здоровых людей безопасная доза составляет две-три чашки в день. Большее количество может вызвать скачок давления и учащенное сердцебиение, добавила Байдина. Гипертоникам, которые принимают лекарства, можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости в день, но только при стабильном давлении, отметила специалист. Тем, у кого нестабильное давление или частые скачки, от кофе лучше отказаться полностью, порекомендовала врач.
Особенно опасно сочетать кофеин с курением на фоне стресса или недосыпа - это неизбежно приводит к резкому подъему давления и тахикардии, пояснила Байдина.
Также кардиолог предупредила, что весной и осенью из-за перепадов атмосферного давления стоит проявлять особую осторожность.
Эксперт назвал необычные способы ферментации кофе
19 июня, 05:29