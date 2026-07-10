Кардиолог подсказала, как снизить вред кофе

По словам врача, для здоровых людей безопасная доза составляет две-три чашки в день. Большее количество может вызвать скачок давления и учащенное сердцебиение, добавила Байдина. Гипертоникам, которые принимают лекарства, можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости в день, но только при стабильном давлении, отметила специалист. Тем, у кого нестабильное давление или частые скачки, от кофе лучше отказаться полностью, порекомендовала врач.