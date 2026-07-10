КНДР приняла решение об усилении ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении своих ядерных сил.
- На заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи под руководством Ким Чен Ына приняты решения по модернизации технической инфраструктуры боевых систем.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. КНДР приняла решение о качественном и количественном усилении своих ядерных сил, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В четверг в КНДР состоялось заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Заседание проходило под руководством генсекретаря Трудовой партии Кореи, главы КНДР Ким Чен Ына.
"На совещании были приняты решения по вопросу модернизации технической инфраструктуры боевых систем, укрепления ядерных сил как в качественном, так и в количественном отношении", - информирует агентство.
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