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На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение - РИА Новости, 10.07.2026
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10:10 10.07.2026 (обновлено: 10:11 10.07.2026)
На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Казахстана.
  • Очаг землетрясения располагался в районе хребта Таласский Ала-Тоо, в 30 километрах к юго-западу от киргизского села Кок-Сай.
БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Казахстана, сообщили журналистам в киргизском институте сейсмологии Национальной академии наук (НАН).
«

"В 1:59 по местному времени (22:59 мск - ред.) 10 июля 2026 года в Кыргызской Республике сейсмостанции Института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3 и энергетическим классом 10,2", - говорится в сообщении.

По предварительным данным института, очаг землетрясения располагался на границе Киргизии и Казахстана в районе хребта Таласский Ала-Тоо, в 30 километрах к юго-западу от киргизского села Кок-Сай, 75 километрах от казахстанского Тараза.
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Кок-Сай, Кайнар, Арчагул, Шекер - около 2,5 балла", - уточнили в институте.
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