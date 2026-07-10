На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение

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"В 1:59 по местному времени (22:59 мск - ред.) 10 июля 2026 года в Кыргызской Республике сейсмостанции Института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3 и энергетическим классом 10,2", - говорится в сообщении.