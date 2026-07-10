На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Казахстана.
- Очаг землетрясения располагался в районе хребта Таласский Ала-Тоо, в 30 километрах к юго-западу от киргизского села Кок-Сай.
БИШКЕК, 10 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Казахстана, сообщили журналистам в киргизском институте сейсмологии Национальной академии наук (НАН).
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"В 1:59 по местному времени (22:59 мск - ред.) 10 июля 2026 года в Кыргызской Республике сейсмостанции Института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3 и энергетическим классом 10,2", - говорится в сообщении.
По предварительным данным института, очаг землетрясения располагался на границе Киргизии и Казахстана в районе хребта Таласский Ала-Тоо, в 30 километрах к юго-западу от киргизского села Кок-Сай, 75 километрах от казахстанского Тараза.
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Кок-Сай, Кайнар, Арчагул, Шекер - около 2,5 балла", - уточнили в институте.