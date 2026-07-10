Энтони Хопкинс выпустил дебютный сингл в 88 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский актер Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный музыкальный сингл Bracken Road.

21 августа запланирован выход альбома актера Life is a Dream, в который войдут 12 треков.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британский актер Энтони Хопкинс, известный по роли Ганнибала Лектора в фильме "Молчание ягнят", в 88 лет выпустил дебютный музыкальный сингл Bracken Road, свидетельствуют данные стриминговой платформы Spotify.

Композиция "1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road" вышла на платформе Spotify, она длится 4 минуты 44 секунды.

По данным издания Times, 21 августа должен состояться выпуск альбома актера Life is a Dream, в альбом войдут 12 треков.

Как отмечается, Bracken Road была создана в 1963 году, когда Хопкинс работал в театре в Ливерпуле

Хопкинс - автор ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. В подростковом возрасте он писал музыку для местных театральных постановок. Знаменитый вальс And The Waltz Goes On также был написан Хопкинсом.