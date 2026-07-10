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Энтони Хопкинс выпустил дебютный сингл в 88 лет - РИА Новости, 10.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 10.07.2026

Энтони Хопкинс выпустил дебютный сингл в 88 лет

© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЭнтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Энтони Хопкинс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский актер Энтони Хопкинс в 88 лет выпустил дебютный музыкальный сингл Bracken Road.
  • 21 августа запланирован выход альбома актера Life is a Dream, в который войдут 12 треков.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британский актер Энтони Хопкинс, известный по роли Ганнибала Лектора в фильме "Молчание ягнят", в 88 лет выпустил дебютный музыкальный сингл Bracken Road, свидетельствуют данные стриминговой платформы Spotify.
Композиция "1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road" вышла на платформе Spotify, она длится 4 минуты 44 секунды.
По данным издания Times, 21 августа должен состояться выпуск альбома актера Life is a Dream, в альбом войдут 12 треков.
Как отмечается, Bracken Road была создана в 1963 году, когда Хопкинс работал в театре в Ливерпуле.
Хопкинс - автор ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. В подростковом возрасте он писал музыку для местных театральных постановок. Знаменитый вальс And The Waltz Goes On также был написан Хопкинсом.
Актер также известен по ролям в таких фильмах, как "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Ной", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Тор: Рагнарек" и других.
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