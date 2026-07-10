Над Курской областью сбили около 70 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 68 украинских беспилотников различного типа.
- ВСУ 43 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
- В результате атак повреждены автомобиль, крыша дома, сгорел нежилой частный дом, есть пострадавший — 58-летний мужчина.
КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 68 украинских беспилотников различного типа, 43 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 9 июля до 09:00 10 июля сбито 68 вражеских беспилотников различного типа (из них 23 - самолетного типа). 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в хуторе Фонов Рыльского района пострадал 58-летний мужчина. Поврежден автомобиль. В селе Дурово Рыльского района повреждена крыша дома. В селе Студенок Рыльского района сгорел нежилой частный дом. В городе Рыльске поврежден автомобиль", - сообщил глава региона.
Он уточнил, что погибших нет.
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