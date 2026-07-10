Над Курской областью сбили около 70 беспилотников ВСУ за сутки

«

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 9 июля до 09:00 10 июля сбито 68 вражеских беспилотников различного типа (из них 23 - самолетного типа). 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".