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ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Единой России" - РИА Новости, 10.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:15 10.07.2026 (обновлено: 10:46 10.07.2026)
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Единой России"

ЦИК РФ заверил списки кандидатов в Госдуму от "Единой России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам от партии "Единая Россия".
  • Федеральный список "Единой России" состоит из почти 400 кандидатов, партия также выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Единая Россия", решение принято членами ЦИК на заседании.
"Принято единогласно", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова после принятия соответствующих постановлений.
Члены ЦИК РФ на заседании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ЦИК заверил список кандидатов на выборы от ЛДПР
6 июля, 10:37
Как сообщила на заседании член Центризбиркома Людмила Маркина, ЦИК заверил федеральный список "Единой России" в составе 390 человек, список кандидатов ЕР по одномандатным округам был заверен в количестве 224 человек.
Кроме того, постановлением Центральной избирательной комиссии России партии разрешается открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы "Единой России" для заверения списков кандидатов на выборах в Государственную думу 6 июля.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Новых людей"
Вчера, 10:23
Съезд ЕР 28 июня утвердил федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Федеральный список состоит из почти 400 кандидатов, также партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.
Председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде назвал первую "пятерку", с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии КПРФ
8 июля, 10:19
 
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