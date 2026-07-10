В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по ЗАЭС

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, главной темой стал вопрос обеспечения безопасности станции, сообщил "Росатом".

Отмечается, что прошедший раунд стал уже тринадцатым в таком формате. Делегации возглавили гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.