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В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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14:46 10.07.2026 (обновлено: 14:53 10.07.2026)
В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по ЗАЭС

В Калининграде прошли межведомственные консультации России и МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде.
  • Главной темой консультаций стал вопрос обеспечения безопасности ЗАЭС.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, главной темой стал вопрос обеспечения безопасности станции, сообщил "Росатом".
"Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде. Главной темой стал вопрос обеспечения безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прошедший раунд стал уже тринадцатым в таком формате. Делегации возглавили гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭРоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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