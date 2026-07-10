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Выпавшие из лодки люди на реке Алдан Были в состоянии опьянения - РИА Новости, 10.07.2026
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06:20 10.07.2026
Выпавшие из лодки люди на реке Алдан Были в состоянии опьянения

Выпавшие из лодки люди на реке Алдан в Якутии перед поездкой употребили алкоголь

© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)Сотрудники МЧС Якутии
Сотрудники МЧС Якутии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
Сотрудники МЧС Якутии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятеро мужчин, возвращавшихся из села Хатыстыр на лодке «Обь», попали в беду на реке Алдан: лодка перевернулась, четверо пропали без вести, один человек сумел выбраться на берег.
  • Все пятеро мужчин покинули борт и попытались вплавь добраться до берега, компания ехала обратно после употребления спиртных напитков.
  • Для обследования акватории на место происшествия выехали четыре водолаза Службы спасения Якутии.
УЛАН-УДЭ, 10 июл - РИА Новости. Пятеро мужчин, выпавших из лодки на реке Алдан в Якутии, возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя, на место выехали водолазы, сообщает Служба спасения региона.
В четверг спасатели сообщали, что лодка "Обь", в которой находилось пять человек, перевернулась на реке Алдан, четверо пропали без вести, один человек сумел выбраться на берег. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей.
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"Восьмого июля в 19.00 часов (13.00 мск) пятеро мужчин на моторной лодке вышли из села Угоян в направлении села Хатыстыр Алданского района. На обратном пути из села Хатыстыр в 25 километрах выше по течению от села Угоян у лодки заглох двигатель. Судно начало заполняться водой и тонуть. Все пятеро покинули борт и попытались вплавь добраться до берега… По словам выжившего мужчины, компания ехала обратно после употребления спиртных напитков", - говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, что выживший мужчина 1992 года рождения. По его словам, он видел товарищей плывущими рядом, но вскоре потерял сознание. Придя в себя на берегу, он не обнаружил никого поблизости и на попутке добрался до села Хатыстыр, чтобы сообщить о происшествии.
В пятницу утром на место происшествия выехали четыре водолаза Службы спасения Якутии для обследования акватории.
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ПроисшествияАлданАлданский районЯкутия
 
 
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