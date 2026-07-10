Выпавшие из лодки люди на реке Алдан Были в состоянии опьянения

УЛАН-УДЭ, 10 июл - РИА Новости. Пятеро мужчин, выпавших из лодки на реке Алдан в Якутии, возвращались из села Хатыстыр после употребления алкоголя, на место выехали водолазы, сообщает Служба спасения региона.

Спасатели уточняют, что выживший мужчина 1992 года рождения. По его словам, он видел товарищей плывущими рядом, но вскоре потерял сознание. Придя в себя на берегу, он не обнаружил никого поблизости и на попутке добрался до села Хатыстыр, чтобы сообщить о происшествии.