В Иваново установят личности участников танца на проезжей части

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново группа молодых людей устроила танцы на проезжей части, что было зафиксировано на видео и опубликовано в интернете.
- Региональное УМВД ведет работу по установлению личностей всех участников инцидента и организовало проверку.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Полиция устанавливает личности молодых людей, устроивших танцы на проезжей части в Иваново, сообщило региональное УМВД.
"В сети интернет опубликовано видео, на котором группа молодых людей танцует на проезжей части… В настоящее время ведётся работа по установлению всех участников инцидента", - говорится на странице управления в социальной сети "ВКонтакте".
Но опубликованных УМВД скриншотах из видео, снятого в светлое время суток, заметна группа молодых людей, часть из которых стоит по кругу среди автомобилей, а часть – танцует внутри круга.
"Сотрудники полиции зарегистрировали информацию в установленном законом порядке и организовали проверку", - добавили в УМВД.