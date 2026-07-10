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В Иваново установят личности участников танца на проезжей части - РИА Новости, 10.07.2026
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15:49 10.07.2026
В Иваново установят личности участников танца на проезжей части

В Иваново полиция установит личности участников танца на проезжей части

© Кадр видео из соцсетейТанцы на проезжей части в Иваново
Танцы на проезжей части в Иваново - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Танцы на проезжей части в Иваново
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново группа молодых людей устроила танцы на проезжей части, что было зафиксировано на видео и опубликовано в интернете.
  • Региональное УМВД ведет работу по установлению личностей всех участников инцидента и организовало проверку.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Полиция устанавливает личности молодых людей, устроивших танцы на проезжей части в Иваново, сообщило региональное УМВД.
"В сети интернет опубликовано видео, на котором группа молодых людей танцует на проезжей части… В настоящее время ведётся работа по установлению всех участников инцидента", - говорится на странице управления в социальной сети "ВКонтакте".
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Но опубликованных УМВД скриншотах из видео, снятого в светлое время суток, заметна группа молодых людей, часть из которых стоит по кругу среди автомобилей, а часть – танцует внутри круга.
"Сотрудники полиции зарегистрировали информацию в установленном законом порядке и организовали проверку", - добавили в УМВД.
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