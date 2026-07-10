Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России в июне составила 0,87 процента - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 10.07.2026
Инфляция в России в июне составила 0,87 процента

Росстат: инфляция в России в июне составила 0,87%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляция в России в июне составила 0,87% в месячном выражении и 6,02% в годовом.
  • Продовольственные товары подорожали на 0,65% в месячном и на 3,42% в годовом выражении, непродовольственные товары — на 1% в месячном и на 5,26% в годовом, услуги — на 1% в месячном и на 10,58% в годовом.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июне составила 0,87% в месячном выражении, в годовом - 6,02%, следует из данных Росстата.
"Индекс потребительских цен в июне 2026 года к маю 2026 года составил 100,87%, к декабрю 2025 года – 104,19%", - говорится в публикации статистического ведомства.
На продовольственные товары в начале лета цены выросли на 0,65% в месячном выражении, а в годовом - на 3,42%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 1%, в годовом выражении - на 5,26%. Услуги выросли в цене на 1% к маю, к июню прошлого года - на 10,58%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Назван регион, где больше всего увеличилась средняя зарплата
8 июля, 02:25
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала