Инфляция в России в июне составила 0,87 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ Инфляция в России в июне составила 0,87% в месячном выражении и 6,02% в годовом.

Продовольственные товары подорожали на 0,65% в месячном и на 3,42% в годовом выражении, непродовольственные товары — на 1% в месячном и на 5,26% в годовом, услуги — на 1% в месячном и на 10,58% в годовом.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инфляция в России в июне составила 0,87% в месячном выражении, в годовом - 6,02%, следует из данных Росстата.

"Индекс потребительских цен в июне 2026 года к маю 2026 года составил 100,87%, к декабрю 2025 года – 104,19%", - говорится в публикации статистического ведомства.

На продовольственные товары в начале лета цены выросли на 0,65% в месячном выражении, а в годовом - на 3,42%.