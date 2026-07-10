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МАГАТЭ не фиксирует атак на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Гросси - РИА Новости, 10.07.2026
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15:15 10.07.2026 (обновлено: 15:24 10.07.2026)
МАГАТЭ не фиксирует атак на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Гросси

Гроссси: МАГАТЭ не фиксирует непосредственных атак на АЭС "Бушер" в Иране

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не фиксирует непосредственных атак на иранскую АЭС «Бушер».
  • Телеканал CNN сообщил, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, но готовы при необходимости их возобновить.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. МАГАТЭ не фиксирует непосредственных атак на иранскую АЭС "Бушер", заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Непосредственно атаки на станцию в Бушере мы не наблюдаем, не подтверждаем. Но мой посыл очень четкий и очень важный, никакие атаки против никаких АЭС невозможны и неприемлемы", - сказал Гросси журналистам.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, выступил с утверждением, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости возобновить их. При этом иранские СМИ сообщали о новых взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Вчера, 15:16
 
В миреИранМАГАТЭБушерская АЭС
 
 
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