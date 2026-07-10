МАГАТЭ не фиксирует атак на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не фиксирует непосредственных атак на иранскую АЭС «Бушер».
- Телеканал CNN сообщил, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, но готовы при необходимости их возобновить.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. МАГАТЭ не фиксирует непосредственных атак на иранскую АЭС "Бушер", заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Непосредственно атаки на станцию в Бушере мы не наблюдаем, не подтверждаем. Но мой посыл очень четкий и очень важный, никакие атаки против никаких АЭС невозможны и неприемлемы", - сказал Гросси журналистам.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, выступил с утверждением, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости возобновить их. При этом иранские СМИ сообщали о новых взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.