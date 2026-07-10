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Гросси назвал консультации о безопасности ЗАЭС интенсивными - РИА Новости, 10.07.2026
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20:39 10.07.2026 (обновлено: 20:46 10.07.2026)
Гросси назвал консультации о безопасности ЗАЭС интенсивными

Гросси назвал консультации по вопросам безопасности ЗАЭС интенсивными

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал интенсивными консультации с российской стороной в Калининграде.
  • Консультации были посвящены острым вопросам безопасности Запорожской АЭС и Энергодара.
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал интенсивными консультации с российской стороной в Калининграде, посвященные острым вопросам безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара.
"Интенсивный раунд межведомственных консультаций с Российской Федерацией в Калининграде, посвященный некоторым из наиболее острых вопросов, ставящих под угрозу ядерную безопасность и физическую ядерную безопасность ЗАЭС и прилегающего города Энергодара", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Он добавил, что МАГАТЭ работает над конкретными мерами по усилению своей деятельности в обеспечении ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, включая обеспечение доступности электроснабжения станции.
Консультации сторон прошли в пятницу в Калининграде. Разговор касался ситуации вокруг Запорожской АЭС, в частности, реакции со стороны МАГАТЭ на происходящие там инциденты из-за атак ВСУ.
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