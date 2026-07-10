Гросси назвал консультации о безопасности ЗАЭС интенсивными

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал интенсивными консультации с российской стороной в Калининграде.

Консультации были посвящены острым вопросам безопасности Запорожской АЭС и Энергодара.

ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал интенсивными консультации с российской стороной в Калининграде, посвященные острым вопросам безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодара.

"Интенсивный раунд межведомственных консультаций с Российской Федерацией в Калининграде , посвященный некоторым из наиболее острых вопросов, ставящих под угрозу ядерную безопасность и физическую ядерную безопасность ЗАЭС и прилегающего города Энергодара", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х

Он добавил, что МАГАТЭ работает над конкретными мерами по усилению своей деятельности в обеспечении ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, включая обеспечение доступности электроснабжения станции.