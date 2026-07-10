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Гросси призвал все стороны к сдержанности по отношению к АЭС "Бушер" - РИА Новости, 10.07.2026
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15:32 10.07.2026
Гросси призвал все стороны к сдержанности по отношению к АЭС "Бушер"

Гросси: МАГАТЭ призывает все стороны к сдержанности по отношению к АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает все стороны к максимальной сдержанности по отношению к иранской АЭС "Бушер".
  • Физическая целостность АЭС "Бушер" является абсолютным приоритетом безопасности, и любое воздействие на нее недопустимо, подчеркнул Рафаэль Гросси.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает все стороны к максимальной сдержанности по отношению к иранской АЭС "Бушер", заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы, как и "Росатом", следим за ситуацией, разворачивающейся на "Бушере", и призываем все стороны к максимальной сдержанности, так как физическая целостность любого атомного объекта является абсолютным приоритетом безопасности ядерных объектов", - сказал он журналистам после межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
Гросси подчеркнул, что абсолютно недопустимо никакое воздействие на физическую целостность атомных объектов.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
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