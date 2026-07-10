Гросси заявил о готовности предложить конкретные шаги по проблемам ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем Запорожской атомной электростанции.
- Предложенные шаги будут направлены на решение вопросов, влияющих на безопасность и нормальное функционирование всех систем Запорожской атомной электростанции.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем Запорожской атомной электростанции, включая вопрос энергоснабжения.
"У меня есть ряд конкретных шагов и действий, которые будут предложены со стороны агентства для решения вопросов, которые остаются. Вопросов, которые влияют на ситуацию с безопасностью станции, которые влияют на нормальное функционирование всех систем на Запорожской атомной электростанции", - сказал Гросси журналистам после межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.