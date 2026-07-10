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Гросси заявил о готовности предложить конкретные шаги по проблемам ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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15:10 10.07.2026 (обновлено: 15:32 10.07.2026)
Гросси заявил о готовности предложить конкретные шаги по проблемам ЗАЭС

Гросси: мы готовы предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем ЗАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем Запорожской атомной электростанции.
  • Предложенные шаги будут направлены на решение вопросов, влияющих на безопасность и нормальное функционирование всех систем Запорожской атомной электростанции.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем Запорожской атомной электростанции, включая вопрос энергоснабжения.
"У меня есть ряд конкретных шагов и действий, которые будут предложены со стороны агентства для решения вопросов, которые остаются. Вопросов, которые влияют на ситуацию с безопасностью станции, которые влияют на нормальное функционирование всех систем на Запорожской атомной электростанции", - сказал Гросси журналистам после межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.​
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