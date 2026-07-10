Голикова рассказала, сколько заболеваний выявили с помощью ИИ при рентгене

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти семь миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в 2025 году, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В развитие медицины здорового долголетия начали внедрять искусственный интеллект.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти семь миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта (ИИ) при рентген-исследованиях в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия.

"Почти 14 миллионов рентгенологических исследований с применением технологий искусственного интеллекта, по результатам которых выявлено почти семь миллионов заболеваний (в 2025 году - ред.)", - сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".

Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники, которыми уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голиковой, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта.