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Голикова рассказала, сколько заболеваний выявили с помощью ИИ при рентгене - РИА Новости, 10.07.2026
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19:33 10.07.2026
Голикова рассказала, сколько заболеваний выявили с помощью ИИ при рентгене

Голикова: почти семь миллионов заболеваний выявили с помощью ИИ при рентгене

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти семь миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта при рентген-исследованиях в 2025 году, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
  • В развитие медицины здорового долголетия начали внедрять искусственный интеллект.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти семь миллионов заболеваний выявили с помощью искусственного интеллекта (ИИ) при рентген-исследованиях в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, искусственный интеллект начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия.
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"Почти 14 миллионов рентгенологических исследований с применением технологий искусственного интеллекта, по результатам которых выявлено почти семь миллионов заболеваний (в 2025 году - ред.)", - сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".
Вице-премьер добавила, что в здравоохранении также внедряются персональные медицинские помощники, которыми уже воспользовались 900 тысяч пациентов. По словам Голиковой, это направление также будет развиваться с проактивным использованием возможностей искусственного интеллекта.
Второй форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в московском Центре международной торговли 9-10 июля.
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