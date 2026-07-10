Продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое, заявила Голикова

"За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза", - сказала Голикова во время мероприятия.

По словам Голиковой, увеличению продолжительности жизни способствуют новые методы лечения, технологии и гаджеты, которые меняют повседневную жизнь, здравоохранение и культуру. При этом вице-премьер подчеркнула, что в центре всех этих изменений всегда остается человек, поэтому необходимо продолжать искать новые способы сохранения здоровья и долголетия.