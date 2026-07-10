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Продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое, заявила Голикова - РИА Новости, 10.07.2026
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14:27 10.07.2026
Продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое, заявила Голикова

Голикова: ожидаемая продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
  • Ожидаемая продолжительность жизни за последние сто лет увеличилась почти в два раза, сообщила она.
  • Увеличению продолжительности жизни способствуют новые методы лечения, технологии и гаджеты, отметила вице-премьер.
МОСКВА, июл 10 - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни за последние сто лет выросла почти вдвое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В рамках форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" в московском Центре международной торговли проходит деловой бранч с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой при участии ведущих российских ученых и известных артистов.
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"За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза", - сказала Голикова во время мероприятия.
По словам Голиковой, увеличению продолжительности жизни способствуют новые методы лечения, технологии и гаджеты, которые меняют повседневную жизнь, здравоохранение и культуру. При этом вице-премьер подчеркнула, что в центре всех этих изменений всегда остается человек, поэтому необходимо продолжать искать новые способы сохранения здоровья и долголетия.
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