Голикова назвала привычки, которые могут продлить жизнь на 10-15 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье могут продлить жизнь на 10–15 лет.
- 9–10 июля в московском Центре международной торговли проходит II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
- Голикова отметила, что для здорового долголетия важна не только физическая активность и питание, но и культурная жизнь.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье входят в число факторов, способных продлить жизнь на 10-15 лет, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В московском Центре международной торговли 9-10 июля проходит II форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
"Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда все входит - и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, какие привычки и факторы могут продлить жизнь на 10-15 лет.
По словам вице-премьера, здоровое долголетие зависит не только от питания и спорта, но и от культурной жизни. Она отметила, что люди нередко говорят о нехватке времени на занятия спортом или походы в театр, однако все это является составляющими здорового образа жизни.
Заместитель председателя правительства подчеркнула, что именно поэтому уже почти два года в этой сфере ведется совместная работа с актером театра и кино, руководителем Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиром Машковым.
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