В аэропорту Геленджика сняты временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.