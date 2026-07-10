В Геленджике проверяют информацию об избиении туриста на борту катамарана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники Новороссийского линейного отделения МВД России на транспорте проводят проверку по факту конфликтной ситуации на борту катамарана в Геленджикской бухте.
- Конфликт возник из-за количества пассажиров на борту катамарана, и, по информации СМИ, сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста.
- Судовладельца проверят на предмет соблюдения правил эксплуатации маломерных пассажирских судов и норм пассажировместимости.
КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Новороссийского линейного отделения МВД России на транспорте проводят проверку по факту конфликтной ситуации на борту катамарана в Геленджикской бухте, где, по информации местных СМИ, сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Как сообщили местные СМИ, конфликт возник в пятницу из-за количества пассажиров на борту катамарана перед выходом на морскую прогулку. Утверждается, что на борту было больше 20 пассажиров, включая детей, хотя при бронировании прогулки было обещано 11-12 человек. Один из туристов, по данным СМИ, потребовал рассадить людей и собирался позвонить в МЧС, чтобы уточнить допустимую вместимость катамарана. После этого один из сотрудников яхт-клуба якобы ударил отдыхающего несколько раз по голове и попытался выхватить телефон. Сообщается, что пострадавшего увезли в больницу с подозрением на сотрясение.
"Сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте проводится проверка по факту конфликтной ситуации, возникшей между гражданами на борту прогулочного катамарана в акватории Геленджикской бухты. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и участники конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции.
Кроме того, судовладельца проверят на предмет соблюдения правил эксплуатации маломерных пассажирских судов и норм пассажировместимости, а также условий обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водном объекте.
По окончании проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, добавляется в сообщении.