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В Геленджике проверяют информацию об избиении туриста на борту катамарана - РИА Новости, 10.07.2026
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16:44 10.07.2026
В Геленджике проверяют информацию об избиении туриста на борту катамарана

МВД проводит проверку после избиения туриста на борту катамарана в Геленджике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Новороссийского линейного отделения МВД России на транспорте проводят проверку по факту конфликтной ситуации на борту катамарана в Геленджикской бухте.
  • Конфликт возник из-за количества пассажиров на борту катамарана, и, по информации СМИ, сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста.
  • Судовладельца проверят на предмет соблюдения правил эксплуатации маломерных пассажирских судов и норм пассажировместимости.
КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Новороссийского линейного отделения МВД России на транспорте проводят проверку по факту конфликтной ситуации на борту катамарана в Геленджикской бухте, где, по информации местных СМИ, сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Как сообщили местные СМИ, конфликт возник в пятницу из-за количества пассажиров на борту катамарана перед выходом на морскую прогулку. Утверждается, что на борту было больше 20 пассажиров, включая детей, хотя при бронировании прогулки было обещано 11-12 человек. Один из туристов, по данным СМИ, потребовал рассадить людей и собирался позвонить в МЧС, чтобы уточнить допустимую вместимость катамарана. После этого один из сотрудников яхт-клуба якобы ударил отдыхающего несколько раз по голове и попытался выхватить телефон. Сообщается, что пострадавшего увезли в больницу с подозрением на сотрясение.
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"Сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте проводится проверка по факту конфликтной ситуации, возникшей между гражданами на борту прогулочного катамарана в акватории Геленджикской бухты. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и участники конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции.
Кроме того, судовладельца проверят на предмет соблюдения правил эксплуатации маломерных пассажирских судов и норм пассажировместимости, а также условий обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водном объекте.
По окончании проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, добавляется в сообщении.
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