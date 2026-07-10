В Геленджике проверяют информацию об избиении туриста на борту катамарана

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники Новороссийского линейного отделения МВД России на транспорте проводят проверку по факту конфликтной ситуации на борту катамарана в Геленджикской бухте.

Конфликт возник из-за количества пассажиров на борту катамарана, и, по информации СМИ, сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста.

Судовладельца проверят на предмет соблюдения правил эксплуатации маломерных пассажирских судов и норм пассажировместимости.

КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Новороссийского линейного отделения МВД России на транспорте проводят проверку по факту конфликтной ситуации на борту катамарана в Геленджикской бухте, где, по информации местных СМИ, сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Как сообщили местные СМИ, конфликт возник в пятницу из-за количества пассажиров на борту катамарана перед выходом на морскую прогулку. Утверждается, что на борту было больше 20 пассажиров, включая детей, хотя при бронировании прогулки было обещано 11-12 человек. Один из туристов, по данным СМИ, потребовал рассадить людей и собирался позвонить в МЧС , чтобы уточнить допустимую вместимость катамарана. После этого один из сотрудников яхт-клуба якобы ударил отдыхающего несколько раз по голове и попытался выхватить телефон. Сообщается, что пострадавшего увезли в больницу с подозрением на сотрясение.

"Сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте проводится проверка по факту конфликтной ситуации, возникшей между гражданами на борту прогулочного катамарана в акватории Геленджикской бухты. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и участники конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции.

Кроме того, судовладельца проверят на предмет соблюдения правил эксплуатации маломерных пассажирских судов и норм пассажировместимости, а также условий обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водном объекте.