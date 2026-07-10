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Гассиев оказался легче Кадиру перед боем в Москве - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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21:28 10.07.2026
Гассиев оказался легче Кадиру перед боем в Москве

Гассиев оказался легче Кадиру по итогам взвешивания перед боем в Москве

© IBAМурат Гассиев
Мурат Гассиев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© IBA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурат Гассиев оказался легче Питера Кадиру более чем на 10 килограммов перед поединком за титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.
  • Вес Гассиева составил 104,2 кг, а Кадиру — 116,7 кг.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев оказался легче немца Питера Кадиру более чем на 10 килограммов перед их поединком в Москве за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Вес россиянина по итогам церемонии взвешивания составил 104,2 кг, Кадиру - 116,7 кг. Предстоящий поединок возглавит турнир IBA.PRO 19, который пройдет 11 июля.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016–2018) в первом тяжелом весе. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом.
Кадиру 29 лет. Он одержал 23 победы при одном поражении в профессиональной карьере. С 2024 года немец владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). На любительском уровне Кадиру становился чемпионом юношеских Олимпийских игр (2014) и серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2014).
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