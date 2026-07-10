Гассиев оказался легче Кадиру перед боем в Москве

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев оказался легче немца Питера Кадиру более чем на 10 килограммов перед их поединком в Москве за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.