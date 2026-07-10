Гарбузов: в бизнес-центре по программе МПТ откроют сквош-клуб

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сквош-клуб появится в будущем деловом центре Level Work Воронцовская, его возводят в Обручевском районе Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

Объект появится на третьем этаже комплекса, его площадь составит порядка 2 тысяч квадратных метров.

Как подчеркнул Гарбузов, программа стимулирования создания МПТ помогает создавать не только новые рабочие места, но и прорабатывать комфортную среду для жизни, работы и отдыха.

"Современные деловые объекты проектируются как многофункциональные пространства, где сотрудники и жители могут пользоваться необходимыми сервисами, не тратя дополнительное время на поездки по городу. В Обручевском районе строится бизнес-центр, который после ввода в эксплуатацию работу здесь смогут найти порядка 1,5 тысячи специалистов. На территории делового комплекса также откроется сквош-клуб, который дополнит общественную инфраструктуру", – приводит пресс-служба столичного департамента слова Гарбузова.

Так, в клубе появятся девять кортов для сквоша, один корт для падела, зона для настольного тенниса, а также студия пилатеса на реформерах.

Компания, занимающая строительством проекта, – Level Group – планирует, что появление нового сквош-клуба усилит спортивную часть инфраструктуры бизнес-центра и сделает его привлекательнее для арендаторов и резидентов.

В центре появятся офисы различных площадей – от 42 до 1,4 тысячи квадратных метров. Также в здании комплекса откроют супермаркеты, фуд-холл, коворкинг, медицинский центр, фитнес-клуб и спортивные залы.

Проект встроят в городскую среду. Так, бизнес-центр соединит с окружающей застройкой и станцией БКЛ "Воронцовская" благоустроенный пешеходный бульвар. На прилегающей территории появятся новые зоны отдыха, озеленение и проезд.

Программа МПТ действует в городе с 2020 года, она охватила практически все столичные районы. Инвесторы построят свыше 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров.

Всего в развитие Москвы привлекут свыше 3,5 триллиона рублей, что позволит создать порядка 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.