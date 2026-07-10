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Парламент Гагаузии призвал власти Молдавии вернуться к диалогу - РИА Новости, 10.07.2026
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14:08 10.07.2026
Парламент Гагаузии призвал власти Молдавии вернуться к диалогу

Гайдаржи: парламент Гагаузии призывает власти Молдавии вернуться к диалогу

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Гагаузии
Флаги Молдавии и Гагаузии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Гагаузии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Парламент Гагаузии выразил несогласие с выводами и призвал власти отказаться от одностороннего пересмотра правовых основ автономии.
  • Депутаты парламента Гагаузии подчеркнули свою приверженность конституционному порядку и мирному диалогу.
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Парламент Гагаузии призывает президента, парламент и правительство Молдавии отказаться от одностороннего пересмотра правовых основ автономии и вернуться к диалогу, заявил председатель гагаузского парламента Валентин Гайдаржи.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе. Народное собрание (парламент) Гагаузии в связи с этим собралось в пятницу на внеочередное заседание, трансляция которого проходила в прямом эфире на Youtube-канале гагаузского парламента. На нем глава НСГ зачитал заявление депутатов, в котором они выразили категорическое несогласие с выводами КС.
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"Я ставлю на голосование заявление Народного собрания. Два человека воздержались, 20 проголосовали "за", "против" - ноль", - сказал Гайдаржи на заседании.
В заявлении гагаузские депутаты призвали центральные власти принять необходимые меры для обеспечения стабильного, полноценного функционирования особого статуса Гагаузии, а также для выработки совместного с органом автономии механизма для реализации полномочий.
"Мы обращаемся к парламенту, президенту, правительству с призывом отказаться от политики одностороннего пересмотра правовых основ автономии и вернуться к конструктивному диалогу с Народным собранием, как с высшим представительским законодательном органом автономии", - говорится в заявлении, зачитанном Гайдаржи.
В документе поясняется также, что НСГ остается приверженным конституционному порядку, мирному диалогу и согласию в Молдавии.
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"Мы убеждены, что сохранение и укрепление особого правового статуса Гагузии отвечает интересам жителей автономии и всей Республики Молдова, способствует общественному согласию, политической стабильности и единства государства. Народное собрание заявляет: защита особого правового статуса Гагузии является нашей прямой конституционной обязанностью и политической ответственностью перед жителями автономии", - подчеркивается в заявлении.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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