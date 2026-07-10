Парламент Гагаузии призвал власти Молдавии вернуться к диалогу

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.

Парламент Гагаузии выразил несогласие с выводами и призвал власти отказаться от одностороннего пересмотра правовых основ автономии.

Депутаты парламента Гагаузии подчеркнули свою приверженность конституционному порядку и мирному диалогу.

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Парламент Гагаузии призывает президента, парламент и правительство Молдавии отказаться от одностороннего пересмотра правовых основ автономии и вернуться к диалогу, заявил председатель гагаузского парламента Валентин Гайдаржи.

Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе. Народное собрание (парламент) Гагаузии в связи с этим собралось в пятницу на внеочередное заседание, трансляция которого проходила в прямом эфире на Youtube-канале гагаузского парламента. На нем глава НСГ зачитал заявление депутатов, в котором они выразили категорическое несогласие с выводами КС.

"Я ставлю на голосование заявление Народного собрания. Два человека воздержались, 20 проголосовали "за", "против" - ноль", - сказал Гайдаржи на заседании.

В заявлении гагаузские депутаты призвали центральные власти принять необходимые меры для обеспечения стабильного, полноценного функционирования особого статуса Гагаузии, а также для выработки совместного с органом автономии механизма для реализации полномочий.

"Мы обращаемся к парламенту, президенту, правительству с призывом отказаться от политики одностороннего пересмотра правовых основ автономии и вернуться к конструктивному диалогу с Народным собранием, как с высшим представительским законодательном органом автономии", - говорится в заявлении, зачитанном Гайдаржи.

В документе поясняется также, что НСГ остается приверженным конституционному порядку, мирному диалогу и согласию в Молдавии.

"Мы убеждены, что сохранение и укрепление особого правового статуса Гагузии отвечает интересам жителей автономии и всей Республики Молдова, способствует общественному согласию, политической стабильности и единства государства. Народное собрание заявляет: защита особого правового статуса Гагузии является нашей прямой конституционной обязанностью и политической ответственностью перед жителями автономии", - подчеркивается в заявлении.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.