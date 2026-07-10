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Запорол пенальти, но стал героем: как же Мбаппе портит жизнь Месси! - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
01:14 10.07.2026 (обновлено: 01:19 10.07.2026)
Запорол пенальти, но стал героем: как же Мбаппе портит жизнь Месси!

Сборная Франции со счетом 2:0 победила марокканцев и вышла в полуфинал ЧМ-2026

© REUTERS / Brian SnyderКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Brian Snyder
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Франции по футболу пробились в полуфинал североамериканского чемпионата мира. В четверг в Бостоне команда Дидье Дешама победила марокканцев со счетом 2:0 благодаря точным ударам своих главных звезд — обо всем, что происходило в первом матче 1/4 финала ЧМ-2026, читайте в оперативном материале РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
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Не прошло и четырех лет

Вице-чемпионы мира против чемпионов Африки — пожалуй, самая интересная афиша среди четвертьфиналов. Оба коллектива не знают поражений и уверенно подошли к очному противостоянию.
  • У Франции пять побед в пяти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 14-2. Шикарный турнир проводит Килиан Мбаппе: у капитана-"диктатора" уже семь голов на турнире (столько же у норвежца Эрлинга Холанда), на один больше лишь у Лионеля Месси. Также хороши на поле Усман Дембеле и Майкл Олисе;
  • Марокканцы потеряли очки лишь в стартовом матче с Бразилией (1:1). После этого — две победы в группе, успех в серии пенальти против сборной Нидерландов и разгром хозяев-канадцев (пусть и с блеклым первым таймом).
Определяющим фактором в этом матче могли стать проблемы с составом у Марокко: они вышли на встречу с "трехцветными" без основных защитника и форварда — Чади Риада и Исмаэля Сайбари. У Франции все игроки основы в строю, потому именно "трехцветные" открылись явными фаворитами: букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 1.3 на проход европейцев в полуфинал при 3.9 на "атласских львов".
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Кстати, на прошлом мундиале в Катаре команды уже встречались в плей-офф, однако на стадии полуфинала. В декабре 2022-го сборная Франции обыграла марокканцев со счетом 2:0 благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани и вышла в финал чемпионата мира, а африканцы сыграли в матче за третье место.
Впрочем, обе команды в заключительных встречах на ЧМ-2022 потерпели неудачи: французы в великом финале уступили аргентинцам в серии пенальти, а марокканцам не дала забрать бронзу команда Хорватии.

Реванша не получилось. Снова 0:2

К страшной жаре в Бостоне лучше адаптировались французы. Они буквально заперли марокканцев на африканской половине поля, дав вратарю "трехцветных" Майку Меньяну спокойно позагорать в своей штрафной.
Второму голкиперу на поле было не до отдыха. Яссина Буну безуспешно пытались пробить Дайо Упамекано, Мбаппе и Дезире Дуэ, но великолепный страж ворот ошибок себе не позволял. Чего не скажем про капитана сборной Франции. Килиана снесли в штрафной чемпионов Африки, за что был назначен бесспорный пенальти. Пострадавший подошел к мячу, и тут начались очень странные дела… Судья долго не давал Мбаппе пробить (видимо, из-за пересмотра видеоповтора). А когда спустя более трех минут дал отмашку, форвард ужасно исполнил 11-метровый. Легкая работенка для Буну, установившего рекорд по отбитым пенальти на мировых первенствах (четыре сейва с учетом послематчевых серий).
А ведь еще Люка Динь на последних минутах тайма в перекладину зарядил. Что за невезение!
© REUTERS / PAUL RUTHERFORDЯссин Буну
Эпизод матча ЧМ-2026 Франция - Марокко - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / PAUL RUTHERFORD
Яссин Буну
И как же обидно за марокканцев... Так отважно держались в первой половине встречи, а во второй не дотерпели до паузы на водопой и за шесть минут пропустили аж два мяча. Которые у такой сокрушительной версии "трехцветных" отыграть нереально.
Снова Мбаппе! Сначала на 60-й минуте он издали попал в дальний угол, пнув практически с места, и сравнялся с Месси по голам на ЧМ-2026, а чуть позже отдал результативную передачу на Дембеле. Обладатель "Золотого мяча" протаранил центр обороны Марокко и зарядил низом. Буну дотянулся, но не выручил — уже пять голов у Усмана на нынешнем мундиале.
© REUTERS / Winslow TownsonФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Футболисты сборной Франции
В самой концовке африканцы чуть не пропустили от Жан-Филиппа Матета. Но огрызнулись, дважды проверив Меньяна, однако и с ударом от Аззедина Унаи издали он справился, и после углового и других навесов не сплоховал.
Шесть побед из шести на ЧМ-2026, четыре из которых — на ноль. Пока эта Франция выглядит безупречно. Третий мундиаль подряд доходит до полуфинала! А "атласские львы" едут домой, прыгнув выше головы.

В ожидании скрытого финала

После завершения стадии 1/8 финала известный своими предсказаниями суперкомпьютер портала Opta назвал сборную Франции главным фаворитом (27,32 %). Следом шли команды Испании (21,33 %), Аргентины (17,28 %) и Англии (16,48 %). Так что в случае пятничной (ожидаемой) победы испанцев над бельгийцами французы проведут в следующем противостоянии так называемый "скрытый финал". Ведь триумфатор этой встречи станет если не тотальным, то явным фаворитом решающего матча турнира.
Супербой Франция — Испания/Бельгия пройдет 14 июля в 22:00 по Москве. На ЧМ-2026 осталось сыграть всего семь матчей (из 104!).
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