Во Франции регбист умер после потери сознания на тренировке

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Южноафриканский регбист Лукобо Макведини, выступавший за французский "Безье", скончался в возрасте 20 лет, после того как потерял сознание во время тренировки.

"Сегодня вся семья "красно-синих" скорбит и глубоко потрясена этой тяжелой утратой. Мы выражаем самые искренние соболезнования и слова поддержки его семье, близким, партнерам по команде, а также всем, кому посчастливилось знать его. В этот момент "Безье" находится рядом с его близкими и оказывает им всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.