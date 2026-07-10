Рейтинг@Mail.ru
Во Франции регбист умер после потери сознания на тренировке - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 10.07.2026
Во Франции регбист умер после потери сознания на тренировке

Во Франции регбист Макведини умер после потери сознания на тренировке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южноафриканский регбист Лукобо Макведини, выступавший за французский клуб "Безье", умер в возрасте 20 лет.
  • Игрок почувствовал себя плохо и потерял сознание во время тренировочного занятия, после чего был доставлен в больницу, где вскоре умер.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Южноафриканский регбист Лукобо Макведини, выступавший за французский "Безье", скончался в возрасте 20 лет, после того как потерял сознание во время тренировки.
По информации L'Equipe, в пятницу утром игрок почувствовал себя плохо во время тренировочного занятия. Его доставили в больницу, где спустя несколько часов он умер.
"Сегодня вся семья "красно-синих" скорбит и глубоко потрясена этой тяжелой утратой. Мы выражаем самые искренние соболезнования и слова поддержки его семье, близким, партнерам по команде, а также всем, кому посчастливилось знать его. В этот момент "Безье" находится рядом с его близкими и оказывает им всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.
Макведини присоединился к академии 11-кратного чемпиона Франции, ныне выступающего во втором по силе дивизионе страны, в 2025 году. Он не дебютировал за основную команду, однако, как отмечает L'Equipe, должен был войти в состав профессиональной команды в нынешнем сезоне. Также Макведини выступал за юношескую сборную ЮАР.
 
СпортФранцияЮАР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала