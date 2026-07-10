Во Франции регбист умер после потери сознания на тренировке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южноафриканский регбист Лукобо Макведини, выступавший за французский клуб "Безье", умер в возрасте 20 лет.
- Игрок почувствовал себя плохо и потерял сознание во время тренировочного занятия, после чего был доставлен в больницу, где вскоре умер.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Южноафриканский регбист Лукобо Макведини, выступавший за французский "Безье", скончался в возрасте 20 лет, после того как потерял сознание во время тренировки.
По информации L'Equipe, в пятницу утром игрок почувствовал себя плохо во время тренировочного занятия. Его доставили в больницу, где спустя несколько часов он умер.
"Сегодня вся семья "красно-синих" скорбит и глубоко потрясена этой тяжелой утратой. Мы выражаем самые искренние соболезнования и слова поддержки его семье, близким, партнерам по команде, а также всем, кому посчастливилось знать его. В этот момент "Безье" находится рядом с его близкими и оказывает им всю необходимую поддержку", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.
Макведини присоединился к академии 11-кратного чемпиона Франции, ныне выступающего во втором по силе дивизионе страны, в 2025 году. Он не дебютировал за основную команду, однако, как отмечает L'Equipe, должен был войти в состав профессиональной команды в нынешнем сезоне. Также Макведини выступал за юношескую сборную ЮАР.