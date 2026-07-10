Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий назвал Францию главным фаворитом ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:19 10.07.2026 (обновлено: 15:35 10.07.2026)
Непомнящий назвал Францию главным фаворитом ЧМ-2026

Непомнящий: сборная Франции пока по всем данным превосходит конкурентов на ЧМ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВалерий Непомнящий
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Валерий Непомнящий . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что сборная Франции на чемпионате мира превосходит всех конкурентов.
  • Сборная Франции обыграла марокканцев со счетом 2:0 и вышла в полуфинальную стадию турнира.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборной Франции уверены в себе, играют с позиции силы и на данный момент по всем показателям превосходят конкурентов в борьбе за золото чемпионата мира, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.
Французы в четверг со счетом 2:0 обыграли марокканцев и вышли в полуфинальную стадию турнира. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Опрос: более половины британцев выступили за выходной в случае победы на ЧМ
Вчера, 13:32
"Для меня однозначно сборная Франции по всем параметрам пока превосходит всех конкурентов на чемпионате мира. Во-первых, у них очень мощный состав, там просто звезда на звезде. Во-вторых, впечатляет состояние, в котором они сейчас находятся: игроки хорошо готовы функционально и психологически. Да, им тоже приходится трудно, но они верят в себя и все матчи играют с позиции силы. Это команда почти без изъянов. Французы мне нравятся, а к другим сборным у меня есть некоторые претензии", - сказал Непомнящий.
"Чемпионат мира проходит очень интересно и будет держать нас в напряжении до последней минуты. И, может быть, он перечеркнет все мои высказывания. Если говорить про сборную Испании, то она очень невнятно играет в атаке и очень зависима от состояния и настроения (полузащитника Ламина) Ямаля. По составу к ним тоже нет вопросов, они хорошо играют в защите и не пропустили ни одного мяча. Но если они наткнутся на мобильную контригру, то неизвестно, чем все закончится. И у меня есть некоторые сомнения в том, что они пройдут бельгийцев", - добавил эксперт.
Собеседник агентства также оценил шансы аргентинцев и англичан. Первые в матче за выход в полуфинал сыграют со швейцарцами, а вторые в четвертьфинале встретятся с норвежцами.
"Сборная Аргентины в двух матчах подряд потратила максимум эмоций, и они должны сказать спасибо, что у них есть Лионель Месси. Футболисты команды 60 минут играют пешком и у них нет такого мощного давления, какое есть у французов. Но у них есть Месси, и это очень важно. Англичан же словно качает по волнам, то они играют хорошо, то нет. Но они тоже и не без оснований рассчитывают на титул", - отметил Непомнящий.
Футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Семин назвал главных претендентов на победу в ЧМ-2026
Вчера, 11:52
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Валерий НепомнящийФранция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала