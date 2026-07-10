Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что сборная Франции на чемпионате мира превосходит всех конкурентов.

Сборная Франции обыграла марокканцев со счетом 2:0 и вышла в полуфинальную стадию турнира.

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборной Франции уверены в себе, играют с позиции силы и на данный момент по всем показателям превосходят конкурентов в борьбе за золото чемпионата мира, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

Французы в четверг со счетом 2:0 обыграли марокканцев и вышли в полуфинальную стадию турнира. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 команд и также в первый раз на территории трех стран - США Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.

"Для меня однозначно сборная Франции по всем параметрам пока превосходит всех конкурентов на чемпионате мира. Во-первых, у них очень мощный состав, там просто звезда на звезде. Во-вторых, впечатляет состояние, в котором они сейчас находятся: игроки хорошо готовы функционально и психологически. Да, им тоже приходится трудно, но они верят в себя и все матчи играют с позиции силы. Это команда почти без изъянов. Французы мне нравятся, а к другим сборным у меня есть некоторые претензии", - сказал Непомнящий.

"Чемпионат мира проходит очень интересно и будет держать нас в напряжении до последней минуты. И, может быть, он перечеркнет все мои высказывания. Если говорить про сборную Испании, то она очень невнятно играет в атаке и очень зависима от состояния и настроения (полузащитника Ламина) Ямаля. По составу к ним тоже нет вопросов, они хорошо играют в защите и не пропустили ни одного мяча. Но если они наткнутся на мобильную контригру, то неизвестно, чем все закончится. И у меня есть некоторые сомнения в том, что они пройдут бельгийцев", - добавил эксперт.

Собеседник агентства также оценил шансы аргентинцев и англичан. Первые в матче за выход в полуфинал сыграют со швейцарцами, а вторые в четвертьфинале встретятся с норвежцами.