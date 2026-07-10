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Во Франции после победы сборной в четвертьфинале ЧМ погибла девочка - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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11:25 10.07.2026
Во Франции после победы сборной в четвертьфинале ЧМ погибла девочка

Во Франции в ходе празднования победы сборной в 1/4 финала ЧМ погибла девочка

© REUTERS / Winslow TownsonФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Футболисты сборной Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
  • В коммуне Онуа-Эмери во время празднования победы сборной Франции погибла семнадцатилетняя девочка.
  • Водитель грузовика, на тягач которого забралась девочка, был задержан, начато расследование.
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка погибла на севере Франции в ходе празднования победы сборной страны в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщила в пятницу газета Voix du Nord.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции в Бостоне на ЧМ-2026 обыграла команду Марокко со счетом 2:0.
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"Вечер победы сборной Франции на чемпионате мира закончился трагедией в (коммуне – ред.) Онуа-Эмери. Семнадцатилетняя девочка-подросток погибла в результате несчастного случая в центре города, где проходили празднования", - говорится в статье.
Девочка забралась на тягач грузовика позади кабины водителя, однако при повороте машины на круговой развязке упала и попала под колеса, пишет газета. На место прибыли экстренные службы, однако медикам не удалось реанимировать ее.
Несколько человек, ставшие свидетелями несчастного случая, были доставлены в больницу в состоянии шока, сообщает Voix du Nord.
Отмечается, что водитель грузовика был задержан и помещен под стражу, было начато расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
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