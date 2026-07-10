Во Франции после победы сборной в четвертьфинале ЧМ погибла девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

В коммуне Онуа-Эмери во время празднования победы сборной Франции погибла семнадцатилетняя девочка.

Водитель грузовика, на тягач которого забралась девочка, был задержан, начато расследование.

ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Семнадцатилетняя девочка погибла на севере Франции в ходе празднования победы сборной страны в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщила в пятницу газета Семнадцатилетняя девочка погибла на севере Франции в ходе празднования победы сборной страны в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщила в пятницу газета Voix du Nord

В ночь на пятницу по московскому времени сборная Франции Бостоне на ЧМ-2026 обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

"Вечер победы сборной Франции на чемпионате мира закончился трагедией в (коммуне – ред.) Онуа-Эмери. Семнадцатилетняя девочка-подросток погибла в результате несчастного случая в центре города, где проходили празднования", - говорится в статье.

Девочка забралась на тягач грузовика позади кабины водителя, однако при повороте машины на круговой развязке упала и попала под колеса, пишет газета. На место прибыли экстренные службы, однако медикам не удалось реанимировать ее.

Несколько человек, ставшие свидетелями несчастного случая, были доставлены в больницу в состоянии шока, сообщает Voix du Nord.